İZMEK, Kur’an öğretiyor

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine İZMEK bünyesinde Kur’an-ı Kerim kursları açıldı. Halen 5 farklı yerde devam eden kurslara 216 kişi katılıyor. Aralarında çocukların da yer aldığı yüzlerce kişiye kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge verilecek. Yaz döneminde devam edecek kurslarda Elif-Ba, Kur’anla ilgili temel kavramlar, Kur’an’ın ana konuları, Kur’an-ı yüzünden okumak, dua ve sureler, namaz, oruç, zekat gibi temel dini bilgiler, İlmihal (ahlak, İslam’ın ve imanın şartları, Hz. Peygamberin hayatı konularında eğitim veriliyor.