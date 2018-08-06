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06 Ağustos 2018 10:16

İZMEK, Kur’an öğretiyor

İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK kurslarında vatandaşlara Kur’an öğretiliyor.

İZMEK, Kur’an öğretiyor

06 Ağustos 2018 10:16


Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine İZMEK bünyesinde Kur’an-ı Kerim kursları açıldı. Halen 5 farklı yerde devam eden kurslara 216 kişi katılıyor. Aralarında çocukların da yer aldığı yüzlerce kişiye kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge verilecek. Yaz döneminde devam edecek kurslarda Elif-Ba, Kur’anla ilgili temel kavramlar, Kur’an’ın ana konuları, Kur’an-ı yüzünden okumak, dua ve sureler, namaz, oruç, zekat gibi temel dini bilgiler, İlmihal (ahlak, İslam’ın ve imanın şartları, Hz. Peygamberin hayatı konularında eğitim veriliyor.




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