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16 Mayıs 2018 09:39

İZMEK kursiyerleri İstanbul’da

İZMEK’in Türk ve Osmanlı Mutfağı kursunda eğitim alan kursiyerler, İstanbul’da ekşi mayalı ekmek yapımını öğrendiler.

İZMEK kursiyerleri İstanbul’da

16 Mayıs 2018 09:39


İZMEK bünyesinde açılan Türk ve Osmanlı Mutfağı kursiyerleri ekşi mayalı ekmek yapımı konusunda eğitim almak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fırıncılık ve Pastacılık Okulunu ziyaret ettiler. İzmitli kursiyerler, İstanbul ziyaretlerinde İspanya’da yapılan dekoratif ekmek yarışında ödül almış olan Muammer Şimşek’ten mayadan ekmek yapmanın inceliklerini de öğrenme fırsatı buldu. Yapılan ziyaretle ilgili bilgi veren Türk ve Osmanlı Mutfağı kursu eğitmeni Nazife Kundakçı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fırıncılık ve Pastacılık Okuluna 14 kursiyerle yaptığımız ziyaret oldukça yararlı oldu. İBB Fırıncılar ve Pastacılar Odası 93 yıllık mayayı besleyerek günümüze dek ulaştırmayı başarmışlar. 93 yıllık olan bu mayayı besleyerek bizler de İZMEK’te dekoratif ekmek yapımında kullanacağız” dedi.




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