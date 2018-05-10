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10 Mayıs 2018 16:15

İZMEK kursiyerlerin eserleri göz kamaştırdı

İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK kursiyerlerinin yıl sonu sergilerindeki el emeği göz nuru eserler göz kamaştırıyor.

İZMEK kursiyerlerin eserleri göz kamaştırdı

10 Mayıs 2018 16:15


Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılan törende 2 bin 245 kursiyere belgeleri verildi. Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin de sergilendiği törene İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın yanı sıra İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, eşi Zeynep Emiroğlu, Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İzmit Belediye Meclis Üyesi Canan Soylu, kursiyerler ve yakınları katıldı.


Törende Başkan Doğan yaptığı konuşmada kursiyerlere belgelerini verip göz kamaştıran eserleri için tebrik ederek, “Türkiye’nin hiçbir ilçesinde böylesine geniş katılımlı başka bir kurs organizasyonu daha yok. Göreve geldiğimizde İZMEK kurslarının sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor, kursiyer sayısı ise bini bulmuyordu. Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte hemen her mahallede her yaşa hitap edecek kurslar açtık. İZMEK kurslarından şimdiye kadar 100 binden fazla kişi mezun oldu. On binlerce kişi meslek sahibi olup çok sayıda kişi de kendi işini kurdu. Satış reyonlarımız sayesinde kursiyerler el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. İZMEK’ler sadece üretim, hobi meslek öğrenilen yerler değil, aynı zamanda yeni dostluklar, arkadaşlıkların edinildiği, ilişkilerin güçlendiği bir yer oldu. Kadınlarımız her zaman baş köşededir. Kadınlar mutlu olursa, erkek de, çocuk da, ev, mahalle, şehir, ülke de mutlu olur. Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” dedi.


Konuşmanın ardından kursiyerlere belgeleri verildi ve sergilerin açılışı yapıldı.




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