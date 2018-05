İZMEK kursiyerlerine sertifikaları Doğan’dan

İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK’in yıl sonu belge dağıtım ve sergi açılışları devam ediyor. Geçtiğimiz Ekim ayında başlayan İZMEK’in Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Hanımeli Kültür Merkezi’ndeki 12 farklı branştaki eğitimlerini tamamlayan 508 kursiyere İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın da katıldığı törenle belgeleri verildi. El sanatları ürünlerinin de sergilendiği etkinliğe Başkan Doğan’ın yanı sıra Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, belediye meclis üyeleri Emine Okanalp, Canan Soylu, AK Parti Milletvekili aday adayı Emine Zeybek, Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç ve kursiyerler katıldı.

Törende konuşan Başkan Doğan, 9 yıl önce göreve geldiklerinde İZMEK’te bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda kurs olduğunu belirterek, “Bugün İZMEK bünyesinde 52 ayrı kurs merkezinde 95 branşta yaklaşık 15 bin kursiyer bulunuyor. Şimdiye kadar İZMEK kurslarından yararlanan kişi sayısı ise 100 bini buldu. İZMEK en büyük halk üniversitesine dönüştü. Her yaştan kişiye hitap eden kurslarımız var. İZMEK hem on binlerce kişiye meslek öğretiyor, hem de yeni dostluk ve arkadaşlıkların oluşmasını sağlıyor. İZMEK kurslarımızda huzur var. El işlerinizi belediyemizin satış reyonlarını kullanarak satabilir para kazanabilirsiniz. Kurslarda öğrendiklerinizi mutlaka üretime dönüştürün. Bu konuda sizlere her zaman destek olmaya hazırız” dedi.

Avrupa Konseyi bünyesindeki Yerel Yönetimler Asamblesi’nde 8 yıldır Türkiye’yi temsil ettiğini söyleyen Doğan, “Ülkemizi asil üye olarak temsil ediyorum. Oradaki meslektaşlarımızla konuşuyor, yaptığımız işleri sergiliyoruz. Bizim bir mahallemizde 500 kişinin hobi, meslek kursları sportif, sanatsal faaliyetlere katıldığını anlattığımızda Avrupalıların ağzı açık kalıyor. Çünkü onların şehirlerinde böylesine bir hizmet yok. Elimizdeki imkanları, çalışmaları anlatınca hayretler içinde kalıyorlar. Bizim hedefimiz bir taraftan geçmişten gelen değerlerimize sahip çıkıp, yaşayıp yaşatarak, diğer yandan Cumhuriyetimizin kurucusu liderimiz Mustafa Kemal’in bizlere gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesinin ötesine geçecek ufuklarda ve çalışmalarda olmaktır. Bunu da yapacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri veridi.