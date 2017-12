İZMEK kursiyerlerinin resimleri göz kamaştırıyor

İZMEK Yağlı Boya Resim kursu kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı sergi Cumhuriyet Parkı’nda bulunan Sanat Galerisi’nde açıldı. Serginin açılışını İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın ve kursiyerler yaptı. 32 kursiyerin hazırladığı 66 eserin sergilendiği kurs açılışına sokak köpeği ayrı bir renk kattı. Açılış alanına gelerek konuşmaları dikkatlice dinleyen sevimli köpek, Başkan Doğan’ın da ilgi odağı oldu.

Açılışta konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Sanat, insan yaşamın çok önemli bir ögesidir. Sanat bazen fark etmeden dahi çok kısa bir sürede bile insanların bilinçaltına, ruh dünyasına etki eden önemlidir. Herkes sanatsal yönden potansiyel olarak yaratılıyor. Hayatında ilk defa eline fırça alanlar muhteşem şeyler yapıyorlar. Her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar. Bu anlamda hocalarımızın da katkıları muhteşem. Ben resmi de, müziği de, tiyatroyu da, sinemayı da, kısacası sanatın her dalını çok seviyorum. İzmit Belediyesi olarak da sanatın her alanına dokunmaya ve şehir genelinde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Mahallerde kurduğumuz cep sinemalarımızla çocuklarımıza sinema sanatını sevdirmenin çabası içerisindeyiz. Sadece şehrimizde değil hizmet danışmanlığı yaptığımız Diyadin ve Kızıltepe ilçelerinde de bu sinema projemizi hayata geçirdik. Sanatı hayatında yaşayan insanların hayati değerleri artar, ruhu incelir, tüm canlılara ayrı bir hassasiyet gösterir. İzmit’te sanat var sloganımızla, yaklaşık 8 yıldır üniversitemizle birlikte çok güzel çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Okuma Meydanı ve Sanat Tepesi

Sanat çalışmaları kapsamında hedeflerinden bahseden Başkan Doğan, “Şimdi beni heyecanlandıran, bu dönemin sonuna kadar yapmak istediğim iki tane önemli şey var. Bir tanesi, Gazi Lisesi’nin önü ile Sanat Sokağı’nı birleştirip bir okuma meydanı yapmak. İkinci olarak da şehirde bir sanat tepesi oluşturmak. Kültür Tepesi’nin 2. Etabını bitirdik. Orada resim severlerin, Körfez’i, çevredeki tarihi eserleri, ya da başka şeyleri hayal ederek resim yapmalarını, müzik yapılmasını, tiyatrolar yapılmasını hayal ediyorumSanatı seviyoruz ama sevdirmeye de çalışmalıyız. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş medeniyetlerle ilgili gösterdiği hedefi konuşarak yapamayız. O hedefe ulaşmanın yolu çok çalışmak, ve çağın gereğini yapmaktır. Okumak ve sanat ta bunlardan birisidir. Daha çok okuyan ve sanatla ilgilenen nesiler yetiştirmemiz gerekiyor. İZMEK bizim halk üniversitemizdir. Kursiyerlerimiz de üniversitemizin en önemli kişileridir” şeklinde konuştu. Serginin 29 Aralık tarihine kadar açık kalacağı kaydedildi.