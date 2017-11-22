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22 Kasım 2017 14:48

İZMEK kursları büyük ilgi görüyor

İzmit Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açtığı İZMEK kurslarına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

İZMEK kursları büyük ilgi görüyor

22 Kasım 2017 14:48


Yaz ve uzun süreli olmak üzere gerçekleştirilen ve yılda ortalama 20 bin kişinin yararlandığı kurslar, sadece binlerce kişiye meslek öğretmiyor, aynı zamanda dostluk ve arkadaşlıkların da gelişmesini sağlıyor.


Belediye yetkilileri İZMEK kurslarının 65 kurs merkezinde 98 branşta 179 öğretmenle başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Zamanını, ilgi alanına göre verimli ve üretken bir şekilde değerlendirmek isteyen kursiyerlerimize bilişim teknolojileri, el sanatları ve tasarım, lisan, müzik ve gösteri sanatları, kişisel gelişim başlıkları adı altında toplam 98 branşta eğitim veriliyor. Kurslardaki amacımız gençlere ve ev hanımlarına meslek edindirmek ve el becerisi kazandırmaktır. Kursiyerlere çeşitli el becerilerinin yanı sıra, ev ekonomisi, sağlık, pratik, sosyo-kültürel alanlarda kurs ve seminerler de veriliyor, sağlık alanında uzmanlar tarafından taramalar yapılarak bilgiler aktarılıyor. sağlık eğitimleri, kişisel gelişim eğitimleri, geri dönüşüm eğitimleri gibi eğitimlerle daha güçlü bir aile yapısı kurmalarına yardımcı olunuyor. Kursu bitirenlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge de verilmektedir” dediler.




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