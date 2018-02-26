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26 Şubat 2018 11:25

İZMEK okuma yazma öğretiyor

İzmit Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığındaki İZMEK’te okuma-yazma kursunda yüzlerce kişi okuma yazma öğrendi.

İZMEK okuma yazma öğretiyor

26 Şubat 2018 11:25


İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik kurslar açmaya devam ediyor. Açılan kurslarda yüzlerce kişi okuma yazma öğrendi. Eğitimlerin devam ettiği yerlerden olan Akpınar Gençlik Merkezinde açılan okuma-yazma kursunda da 27 kişi eğitime devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre Kocaeli genelinde 40 bine yakın kişinin okuma yazma bilmediğini söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, “İZMEK olarak şehrimizde okuma yazma bilmeyen tek bir kişi kalmaması için uzun yıllardır kurslar düzenliyoruz. Şimdiye kadar binden fazla kişi açtığımız kurslar sayesinde okuma yazma öğrendi. Taleplere göre okuma yazma kursları düzenlemeye devam edeceğiz. Çeşitli sebeplerden dolayı zamanında okuma yazma öğrenme imkanı bulamayan kadınlar açtığımız kursa katılarak okuma yazma öğreniyor” dediler.


İlk aşaması 2 ay sürecek kursun ikinci aşamasında kursiyerlerin okuma yazmayı pekiştirdiklerini söyleyen kursiyerler, “Bizlere böyle bir imkanı sağlayanlardan Allah razı olsun. Geçte olsa okuma yazma öğreniyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştular.




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