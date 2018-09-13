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İZMEK tanıtım günleri başlıyor

Her yıl ortalama 20 bin kişinin mezun olduğu İZMEK’in (İzmit Meslek Edindirme Kursları) tanıtım günleri başladı.

Her yıl ortalama 20 bin kişinin mezun olduğu İZMEK'in (İzmit Meslek Edindirme Kursları) tanıtım günleri başladı.


İZMEK bünyesindeki kurslar hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla BELSA Plaza'da ve yürüyüş yolunun bazı kesimlerinde stantlar açıldı. Hafta içi 12.00-17.00 saatleri arasında açık olacak stantlara gelen vatandaşlara hem İZMEK kursları hakkında detaylı bilgi verilecek hem de kurslardaki ürünler sergilenecek. Tanıtım stantlarının 28 Eylül tarihine kadar açık olacağını bildiren yetkiler İzmitlileri davet ediyor.

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