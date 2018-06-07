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07 Haziran 2018 10:20

İZMEK’TE yaz dönemi kurs kayıtları başladı

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açılan İZMEK’te yaz dönemi kayıtları başladı.

İZMEK’TE yaz dönemi kurs kayıtları başladı

07 Haziran 2018 10:20


İZMEK’in BELSA B Blokta ve Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Hanımeli Kurs Merkezlerinde 40 farklı branşta açılacak olan yaz kurslarına talep olması durumunda Alikahya Hizmet Binası, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Necati Gençoğlu Kültür Merkezlerinde de açılabileceği kaydedildi. 22 Haziran 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yaz kurslarına kayıtların alınacağını söyleyen yetkililer, “Kayıt için kimlik ve öğrenim belgelerinin fotokopileri yeterli olacak” dediler.


12 ve üzeri yaş grubundan kişilerin başvurabileceği yaz dönemi kursları arasında bilişim teknolojileri, dil, müzik ve gösteri sanatları, kişisel gelişim, bilgisayar işletmenliği, autocad, 3d max (üç boyutlu nesne modelleme), bilgisayar destekli muhasebe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Osmanlıca, bağlama, gitar, ud, kemençe, keman, yan flüt, piyano, şan, drama, halk oyunları, tiyatro, 1. ve 2. kademe okuma yazma, güzel konuşma ve diksiyon, hızlı okuma, ilk yardım, işaret dili, yağlı boya resim dalları yer alıyor.




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