İZMEK’ten 2017-2018 eğitim öğretim yılında 20 bin kişi mezun oldu

İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK 2017-2018 eğitim-öğretim sezonunda 265 öğretmenin katılımıyla 52 kurs merkezinde 95 farklı branşta kurs açtı. 581 derslikteki el sanatları ve mesleki kursların yanı sıra dil kursları, müzik kursları, görsel sanatlar ve kişisel gelişim kategorilerinde yaklaşık 20 bin kişi katıldı. 7’den 77’ye kadar her yaş grubundan kişinin katıldığı kurslar 8 ay sürdü. Kurslar sonunda kursiyerler el emeği göz nuru ürünlerini düzenlenen sergilerde beğeniye sundu.