İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 4 yılda yaptıklarını düzenlediği toplantıyla kamuoyuyla paylaştı. Başkan Doğan’ın yapılan hizmetleri anlattığı toplantıyı Antikkapı Deniz Restaurant’ta gerçekleşti.

İzmit’in 3 bin yıllık zengin bir tarihi geçmişi bulunduğunu anlatan Başkan Doğan, “Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine tanıklık etmiş medeniyetler beşiği İzmit, yıllarca sanayi kimliği ile anılmaktaydı. Doğası ve tarihiyle birçok değere sahip bu şehir ne yazık ki sanayileşmenin beraberinde getirdiği göç, çarpık yapılaşma, güvenlik, çevre kirliliği ve kaynakların yanlış kullanımı gibi sorunlar yumağı ile mücadele etmeye çalışan bir şehir olmuştur. Hayatı ve zamanı hızlı yaşayan, üreten, istihdam eden ülke ekonomisine bütün varlıklarıyla hizmet eden sanayinin kalbi olan İzmit’in artık tarih, kültür ve turizm şehri kimliğiyle de ön plana çıkmasını istiyoruz. Bunun için de göreve geldiğimiz ilk günden beri projeler hazırlayarak 70’den fazla tarihi eserin restore edilmesini sağladık. Adeta açık hava müzesi niteliğinde ki Akçakoca Osmanlı Meydanımızı Tarih Turizmine kazandırdık. Tarih, sanat ve kültürün iç içe yaşandığı Kültür Tepesi 2. Etap, İzmit’in en güzel yerlerinden birisi oldu. Tarihimize sahip çıktık, 25 çeşmemizi onarıp, hizmete sunduk. Yok olmaya mahkum bırakılmış hatta üzerine apartman dikilmiş Yeni Hamamın restorasyonunu tamamlayarak tarihe ve şehir turizmine kazandırdık” dedi.

İzmit’in hem kültür hem de turizmle anıldığına dikkat çeken Başkan Doğan, “Kırmızı Otobüs turları ile Kocaeli halkına ve şehrimize gelen turistlere tarihi yerlerimizi gezdiriyoruz. 14 taksi durağını yeni ve modern yapısıyla Turizm Şehri İzmit’e yakışır hale getirdik. Daha estetik bir İzmit için Akmeşe Meydanı, İkizli Çeşme Meydanı, Üçyol, Kuruçeşme Meydanı, Acısu Parkı ve çevresi, Kültür Tepesi Sanat Meydanı ve çevresi, Sırrıpaşa Caddesi, Kapanca Sokak, Akçakoca Meydanın da cephe iyileştirme çalışılmalarını tamamladık. Turizm Şehri İzmit hedefimiz doğrultusunda Otogar ve Cumhuriyet Parkı’nda turizm danışma büroları açtık. Sokakta Sanat Var etkinlikleriyle artık şehrimiz hem tarihle, hem kültürle hem de turizmle anılmaya başlandı” diye konuştu.

İşçisine borçlu belediye imajını ortadan kaldırdıklarına dikkat çeken Başkan Doğan, “İzmit Belediyesi kaynakları israf etmeyen hizmeti, insana, zamana ve şehrin geleceğine saygıyı esas alır. Yalnızca şehrin altyapı hizmetleriyle değil, aynı zamanda şehirde yaşayan herkesin, aidiyet duygusunu yüceltici, şehriyle gurur duyan bir atmosferi oluşturacak çalışmaları kararlı, adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirir. Ekonomik kararlılıkla büyümeye başladık. 20 yıldır işçisine borçlu belediye imajını ortadan kaldırdık. Çalışanına ve esnafına borçsuz bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. 60 milyon liralık belediye bütçemizi 255 milyon liraya yükselttik. Geçmişten gelen borç yapısını da yapılandırdık. İşçi, esnaf ve tüccar alacakları ödendi” şeklinde konuştu.

Tarım ve hayvancılıkta önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Doğan, “Türkiye de ilk defa belediyemiz tarafından kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile bütün köylerimizde binlerce vatandaşımıza veteriner hekim ve yüksek ziraat mühendisi ile başta tarım ve hayvancılık olmak üzere bilinçlendirme eğitimleri verdik. Bizim köylerimiz Avrupa’nın köylerinden daha güzel olacak dedik ve Örnek Köy Projesini başlattık. Yassıbağ Kargaköy ve Çayırköy Hocaoğlu’nda cephe iyileştirme projesini tamamladık. Arıcılık kursları açtık. 200 den fazla kişiye verdiğimiz eğitimlerle arıcılık konusunda bilinçlenmelerini sağladık. Kursa katılan herkese kovan ve donanım hediye ettik. Bal günleri etkinliği ile arıcılığın önemine dikkat çektik. Köylerimizdeki çeşmeleri onarıp yeni çeşmeler yaptık. Pişmaniye Festivalleri ile yurtiçi ve yurt dışında İzmit Pişmaniyemizin tanıtımını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik alanında önemli yol aldıklarını dile getiren Doğan, “250 bin Sosyal medya kullanıcısına ulaşıyoruz. 95 bin Süper Hizmet Masası Talebi, 420 Mahalle inceleme gezisi ve 4 bin 200 Başkana Mektup alınarak gerekli geri dönüşler yapıldı. 8 yıldır Hizmet Kapınızda ekibimizle haneleri tek tek ziyaret ederek, vatandaşımızın isteklerini ve sorunlarını yerinde tespit ediyoruz. Halkımıza verdiğimiz sözleri tamamlamamıza çok az kaldı. Gültepe’ye ve İzmit’e yeni bir değer katacak Vadi İzmit projemiz hızla yükseliyor. Türkiye’nin en büyük Sanal Gerçeklik Küresi’nin yapımı hızla devam ediyor. Yenidoğan ve Serdar mahallerimize değer katacak kültür merkezimizde sona gelindi. Köy yaşantımızı gelecek nesillere aktaracak olan Sepetçi Köy Müzemiz yakında açılacak. Sekbanlı Köy Konağı, belediye hizmet binaları projelerimiz tamamlanma aşamasında. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile SEKA Devlet Hastanesinin mescitlerini baştan sona yeniledik. Şehir, köy ayrımı yapılmaksızın 380 bin metrekare parke, 192 bin ton asfalt, 30 bin metrekare beton yol, 110 bin metre imar yolu, 9 bin metre küp merdiven yaptık. Daha temiz İzmit için 78 noktaya 230 adet yeni tip çevreye ve şehir konforuna uyumlu konteyner yerleştirdik. Ödüllü projemiz olan Geri Kazanım uygulamamızla 3 milyon TL, geri kazanımdan tasarruf sağladık” dedi.

‘12 Star Şehir’ unvanını iki kere aldıklarını da dile getiren Doğan şunları söyledi; “Ödüllerin Belediyesi olduk, İzmit halkı adına bununla gurur duyuyoruz. Gölkay Park, Pişman Çocuk Dergisi, Çocuk Hakları Masası, Atık yağların toplanması, biodizel üretimi, İzmit’i seviyorum, bisiklete biniyorum, 3 d yazıcı ve tasarım merkezi, genç girişimciler merkezi, her çocuğa bisiklet, uluslararası pişmaniye festivali projesi, mahalle konakları, tarih koridoru, emekli evleri projelerimiz çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından ödüllendirilmiştir. Sosyal Belediyecilikte Avrupa’ya örnek olarak “12 Star Şehir” unvanını 2 kez aldık. İlklerin Belediyesi olan İzmit Belediyesi bundan sonra da örnek hizmetleriyle öncü olmaya devam edecek. Hayalleriniz Görevimiz, Yeni İzmit, Yeni Türkiye.”

En büyük amaçlarının şehre en güzle hizmetleri yapıp bırakmak olduğunu da ifade eden Başkan Doğan, “Kurumlarla arası en iyi belediyelerden biriyiz. Büyükşehir Belediyemiz ile de ilişkimiz çok iyi. Birlikte ortak projeler yapıyoruz. İbrahim Başkanımızla da aramızda abi kardeş ilişkisi vardır. Bizlerin ortak gayesi halkımızı en iyi hizmeti sunmaktır. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Vadettiğimiz projelerin yüzde 90’dan fazlasını yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Şehrimiz yaptığım çalışmalar ile yarınlarda çok daha güzle olacak. Milletimizin başının öne eğdirecek bir yanlışımız olmadı olmazda. Bütün vatandaşlarımızı gönülden sevip hakkını hukukunu koruduk. Rantçılara fırsat vermedik. Milletin kuruşunu yine millet için harcadık. İzmit’in Kocaeli’nin, hukukunu her platforma koruduk. Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi’nde de yaptığım konuşmalarla ülkemin, milletimin hakkını, hukukunu en iyi şekilde korudum. Ben yorulmak kelimesini lügatimden çıkarttım” diye konuştu.