İzmit belediye çalışanları iftarda bir araya geldi

İzmit Belediyesi geleneksel personel iftarı yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın ev sahipliğindeki iftara çalışanlar büyük ilgi gösterdi. Başkan Doğan, iftara katılan personelle yakından ilgilenip onlarla bol bol sohbet etti. İzmit Belediyesi’nde yetkili sendika olan Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoylu’nun da yer aldığı iftarda konuşan Doğan, ”Biz büyük, mutlu ve güçlü bir aileyiz. İzmit Belediyesi Türkiye’ye örnek çalışmalar yapıyorsa bu personelimizin birlik beraberlik içinde özverili çalışması sayesindedir. Belediyemiz her zaman örnek çalışmalara imza atıyor. Örnek alınan bir belediyeyiz. Hep birlikte güzel işler yapıyoruz. Çalışanına, esnafa, iş yaptığı müteahhide borcu olmayan bir belediyeyiz. Devlete olan borçlarımızı da yapılandırdık. Bu borçlarımız da bitecek ve bu konuda da Türkiye’ye örnek olacağız” dedi.

Milletin kuruşunu ziyan etmiyoruz diyen Doğan, “Milletin kuruşunu ziyan etmiyor, rantçılara, çıkarcılara kaptırmıyoruz. Milletin kaynaklarını yine milletimiz için harcıyoruz. Hakkı, hukuku, adaleti bilerek çalışıyoruz. İzmit Belediyesi’nin bir ferdi olarak sizlerle gurur duyuyorum. Şehrimize birçok yeniliği bizler getiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de hizmet açısından dolu dolu geçecek. Şehre kazandırdıklarımızla, açılışlarımızla gurur duyacağız. Bu işlerdeki en büyük kazancımız bunun gururunu yaşamaktır” şeklinde konuştu.

Tüm belediye çalışanlarını gösterdikleri emek için teşekkür eden Doğan, “Geçen bir yıl içerisinde millet olarak çok büyük badireler atlattık. 15 Temmuz’da Allah bizi korudu ve uçurumdan aldı. Bu yurdu, Anadolu’yu koruyup kollayacaksak, çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve birbirimize dört elle sarılacağız. Çocuklarımızı da iyi yetiştireceğiz, onları bayrağımız, devletimiz, vatanımız, namusumuz olan değerlerimizi teslim edeceğimiz güçlü bireyler olarak yetiştireceğiz. Her birinize emekleriniz için teşekkür ederim. Bayramı ailenizle huzur içinde geçirmenizi diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan, çalışanlara 5 Temmuz’da ödenmesi gereken maaşların bayram öncesi ödeneceği müjdesini de veri. Doğan’ın bu müjdesi alkışlarla karşılandı.