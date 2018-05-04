Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 17:41

İzmit Belediyesi, 485 ton hafriyat kaldırdı

İzmit Belediyesi, çevre temizleme çalışmaları kapsamında 3 ayrı noktadan 485 ton hafriyat kaldırdı.

İzmit Belediyesi, 485 ton hafriyat kaldırdı

04 Mayıs 2018 17:41


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 3 ayrı yerdeki çalışmada 485 ton hafriyat kaldırdılar. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Caddesi’ndeki metruk yapı iş makinaları yardımıyla yıkıldı. Yıkılan harabe yapıdan geride kalan 140 ton hafriyat, ekipler tarafından kaldırılarak bölge temizlendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yahya Kaptan Mahallesi Seymen Caddesi’ndeki metruk bir yapıyı da yıkarak ortaya çıkan 85 ton hafriyatı döküm sahasına kaldırdılar. İlgililer yine Yahya Kaptan Mahallesi Elzem Sokak’ta da 260 ton hafriyat kaldırma işi yapıldığını söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç