İzmit Belediyesi, 485 ton hafriyat kaldırdı

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 3 ayrı yerdeki çalışmada 485 ton hafriyat kaldırdılar. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Caddesi’ndeki metruk yapı iş makinaları yardımıyla yıkıldı. Yıkılan harabe yapıdan geride kalan 140 ton hafriyat, ekipler tarafından kaldırılarak bölge temizlendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yahya Kaptan Mahallesi Seymen Caddesi’ndeki metruk bir yapıyı da yıkarak ortaya çıkan 85 ton hafriyatı döküm sahasına kaldırdılar. İlgililer yine Yahya Kaptan Mahallesi Elzem Sokak’ta da 260 ton hafriyat kaldırma işi yapıldığını söylediler.