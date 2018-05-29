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29 Mayıs 2018 11:34

İzmit Belediyesi 5 bin öğrenciyi Bursa’ya götürdü

İzmit Belediyesi’nin orta okul 6 ve 7.

İzmit Belediyesi 5 bin öğrenciyi Bursa’ya götürdü

29 Mayıs 2018 11:34

sınıf öğrencilerine yönelik Bursa kültür gezileri kapsamında 5 bin öğrenci Bursa’yı ziyaret etti.


Bursa kültür gezileri haftanın 5 günü devam etti. Yetkililer, 132 gün içinde 33 okuldan 5 bin 18 öğrencinin kültür gezilerine katılarak Bursa’nın tarihi ve turistik yerlerini görme imkanı bulduğunu söyledi. Gelecek eğitim öğretim sezonunda da yapılması planlanan geziler ile öğrenciler özel tasarlanmış otobüs ile okullarından rehber eşliğinde Cumalı Kızık Köyü, Tophane Parkı, Osmangazi, Orhangazi türbeleri, Saat Kulesi, Ulu Cami, Koza Han, Bursa Kent Tarihi Müzesi, Yeliş Cami, Yeşil Türbe gibi yerleri gezip gördü. Bursa kültür gezilerine katılan öğrenciler kendilerine böyle bir imkan sağlayan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür etti.




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