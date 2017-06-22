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22 Haziran 2017 12:52

İzmit Belediyesi aileleri bir araya getirdi

İzmit Belediyesi ve Atatürk Ortaokulu işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikle çocuklarla aileleri bir araya getirildi.

İzmit Belediyesi aileleri bir araya getirdi

22 Haziran 2017 12:52


“ Babayım Her Şeyden Sorumluyum “ sloganı ile düzenlenen etkinlik Atatürk Ortaokulu’nda Psikolog Aysun Sille ve rehber öğretmen Muharrem Köse’nin velilere semineri ile başladı. Ardından çocuklarla anne babaların katıldığı atölye çalışmaları yapıldı. Çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılan babalar adeta çocukluklarını tekrar yaşadılar. Etkinlik kapsamında hazırlanan uçurtma atölyesi, ahşap boyama atölyesi, mum yapımı atölyesi ve atık değerlendirme atölyesinde çocuklarıyla çalışma fırsatı bulan babalar bu anlamlı günde desteklerinden dolayı İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. Atatürk Ortaokulu’ndaki etkinlik iftar yemeği ile sona erdi.




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