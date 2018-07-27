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27 Temmuz 2018 15:44

İzmit Belediyesi bal günlerine yoğun ilgi

İzmit Belediyesi ile Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nin ikincisini düzenlediği Bal Günleri, bal üreticileri ve tüketicileri tarafından yoğun ilgi görüyor.

İzmit Belediyesi bal günlerine yoğun ilgi

27 Temmuz 2018 15:44


İzmit Bal Günleri’nin ikincisi Belsa Plaza önünde başladı. 3 gün sürecek Bal Günleri etkinliğinde kurulun stantlarda 30 dan fazla bal üreticisi, ürünlerini satacak. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği bal günleri etkinliğinin açılışına AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Kocaeli İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz ve bal üreticileri katıldı.


Mehteran bölüğü gösterisi ile başlayan programda söz alan Başkan Yardımcısı Güray Oruç, “İzmit Belediyesi her zaman çiftinin ve köylün yanında olmuştur. Ziraat mühendisimiz ve veteriner hekimimiz Köylümüzün emrindedir. Düzenlediğimiz arıcılık kursları sayesinde yüzlerce belgeli yetiştiricisi oldu. Sanayi kentinde arıcılığın da var olduğunu düzenlediğimiz bu etkinlik ile herkese göstermiş oluyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, tarımın, hayvancılığın kalkınması için her türlü desteği vermektedir” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından bal satılan stantlar gezildi. 3 gün sürecek bal günleri etkinliği sırasında İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen arıcılık kursunu bitiren 29 kişiye de belgeleri verildi.




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