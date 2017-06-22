Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 13:24

İzmit Belediyesi bayram öncesi denetimlerini yaptı

İzmit Belediyesi’nce bayram öncesi işyerlerinde denetim yapıldı.

İzmit Belediyesi bayram öncesi denetimlerini yaptı

22 Haziran 2017 13:24


Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince şehrin çeşitli yerlerindeki şekerleme, tatlı ve çikolata imalatı ve satışı yapılan yerlerdeki denetimde hijyen, etiket, son kullanım tarihi ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı. Yapılan denetimlerde her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı kaydedildi. Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin, “Rutin denetimlerimiz devam ediyor ancak Ramazan Bayramı öncesinde halkın sağlığı için bu denetimleri sıklaştırdık. Halkımızın şeker tadında bayram geçirmesi için denetimlerimiz devam edecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:01
  • Güneş :05:22
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!