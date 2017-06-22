İzmit Belediyesi bayram öncesi denetimlerini yaptı

Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince şehrin çeşitli yerlerindeki şekerleme, tatlı ve çikolata imalatı ve satışı yapılan yerlerdeki denetimde hijyen, etiket, son kullanım tarihi ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı. Yapılan denetimlerde her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı kaydedildi. Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin, “Rutin denetimlerimiz devam ediyor ancak Ramazan Bayramı öncesinde halkın sağlığı için bu denetimleri sıklaştırdık. Halkımızın şeker tadında bayram geçirmesi için denetimlerimiz devam edecek” dedi.