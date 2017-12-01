İzmit Belediyesi Bisiklet Çalıştayı’na katıldı

Bisiklet Spor Çalıştayı’na katıldı.

Antalya Manavgat’ta düzenlenen çalıştayda İzmit Belediyesi’ni, Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın spor danışmanı ve aynı zamanda Bisiklet Federasyon yönetim kurulu üyesi Mehmet Zeki Kutlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Öztürk, Spor Birim Sorumlu Necati Akkuzu ile Bisiklet İl Temsilcisi ve İzmit Belediyesi bisiklet eğitmeni Mehmet Bozdemir temsil etti.

Türk Bisikletinin geçmişi, bugünü ve geleceğinin konuşulduğu çalıştayın ilk gününde Almanya Bisiklet Federasyonu U23 Takımı Antrenörü Bernd Ebler, modern bisiklet antrenmanı planlaması ile ilgili sunum yaptı. İkinci oturumda yerel yönetimler ve bisiklet konusu ele alındı. Sunumda İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Muhammet Öztürk, “ Bisiklet Şehri İzmit” ve “ İzmit’i seviyorum, Bisiklete biniyorum”, “Haydi Bisikletle Okulu”, “Haydi bisikletle habere” ve “Haydi bisikletle hizmete” projeleri hakkında bilgi vererek, “ Belediye Başkanımızın yıllar önce başlattığı bisiklet ile ilgili çalışmalar Türkiye’ye model oldu. Şimdiye kadar 60 binden fazla bisiklet dağıttık. 2018 yılında da öğrenciler, muhtarlar ve STK yöneticilerine 12 bin 500 adet bisiklet daha dağıtacağız” dedi.