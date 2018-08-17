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17 Ağustos 2018 21:00

İzmit Belediyesi boğa timi göreve hazır

İzmit Belediyesi tarafından oluşturulan Kurban Bayramı için boğa timi oluşturuldu.

İzmit Belediyesi boğa timi göreve hazır

17 Ağustos 2018 21:00


Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve aralarında veteriner hekimin de yer aldığı 5 kişilik boğa timi Kurban Bayramı boyunca görev yapacak. Bayram öncesi ve bayram sırasında kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için oluşturulan tim özele eğitim de aldı. Belediyenin veteriner hekimi gözetiminde hazır kıta olarak bekleyecek ekip, kaçan kurbanlıkları, içerisinde sakinleştirici bulunan havalı aletlerle sakinleştirerek zarar görmelerini engelleyecek.


Kurbanlık hayvanı kaçan vatandaşları belediyeyi aramaları konusunda uyaran yetkililer, “Kaçan boğaları sopayla veya kendi yöntemlerinizle yakalamaya çalışmayın. Bu mücadele sırasında hayvan ürküp insanlara ve çevreye zarar verebilir. Ayrıca bilinçsizce yapılan mücadele kurbanlık hayvanların zarar görmesine de neden olabilir. Vatandaşlar, kaçan kurbanlıkları için 318 00 00 numaralı telefondan yardım isteyebil” şeklinde konuştular.




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