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29 Kasım 2017 11:46

İzmit Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

İzmit Belediyesi’nin şehrin dört bir yanındaki hizmetleri devam ediyor.

İzmit Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor

29 Kasım 2017 11:46


İlçenin her noktasında çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından son olrak Turgut Mahallesi’ndeki Ertuğrul Gazi İlkokulu’nda merdiven, Kocatepe Mahallesi’nde perde duvar, Alikahya Atatürk Mahallesi’nde parke ve beton yol çalışması yapıldı.


Öte yeandan, Kocatepe Mahallesi 104. Sokak’taki 250 metrelik perde duvar çalışmasında 150 metreküp hazır beton, Alikahya Atatürk Mahallesi Güneysu Caddesi’ndeki çalışmada 150 metrekare parke ve 100 metre bordür, Atatürk Mahallesi Ağca Sokak’taki beton yol çalışmasında da 63 metreküp hazır beton kullanıldı.




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