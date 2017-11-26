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26 Kasım 2017 12:38

İzmit Belediyesi çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yenidoğan’da parke tamir, Serdar Mahallesi’nde de korkuluk çalışması yapıldı.

İzmit Belediyesi çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor

26 Kasım 2017 12:38


İzmit Belediyesi ilçe genelinde çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Caddesi’nde tahrip olan yol 800 metrekare parke, 200 metre bordür kullanılarak tamir edildi.


Öte yendan Fen İşleri ekipleri Serdar Mahallesi Çayır Sokak ile Selvi Sokak arasında 15 metreküp beton kullanarak 25 metrelik merdiven yaptılar. Merdivenlerden vatandaşların rahat bir şekilde inip çıkmaları için 630 kilogram demir kullanarak 39 metre uzunluğunda korkuluk yapıldığını söyleyen yetkililer, benzer çalışmaların diğer yerlerde de devam ettiğini söylediler.




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