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28 Kasım 2017 12:12

İzmit Belediyesi çocukları uyarıyor

KOCAELİ(İHA) – ‘Çocuk dostu belediye’ unvanıyla Türkiye’ye örnek projelere imza atan İzmit Belediyesi, çocuklara yönelik eğitimlere devam ediyor.

İzmit Belediyesi çocukları uyarıyor

28 Kasım 2017 12:12


Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik çocuklara hakları anlatılıp istismar konulu eğitimler veriliyor. İzmit Belediyesi Aile Rehberlik Merkezi’nde görevli psikolog tarafından “Kendini Koru” başlığı altındaki düzenlenen eğitimlere son olarak Leyla Atakan İlkokulu 2. ve 3. sınıf öğrencileri katıldı. 200’den fazla öğrenciye verilen eğitimde çocuklara cinsel zorlamalara maruz kaldıklarında ne yapacakları anlatılarak iyi dokunuş, kötü dokunuş kendi vücutlarındaki özel bölgelerini bilip koruma sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapıldı.


Belediyenin Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen çocuk istismarına yönelik bir diğer eğitim de Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Çocuk Hakları Okulu’nda gerçekleştirildi. Buradaki eğitimde de Farabi İlkokulu, Solaklar İlkokulu, Fatma Seher İlkokulu ve Mürüvvet Evyap Özel Eğitim’den 150’den fazla öğrenciye çocuk hakları ve istismar konularında bilgilendirmede bulunuldu. Yetkililer, çocuklara yönelik eğitimlerin devam edeceğini söylediler.




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