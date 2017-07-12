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12 Temmuz 2017 14:41

İzmit Belediyesi dik sokağı beton yol yaptı

İzmit Belediyesi’nin mahallerdeki hizmetleri devam ediyor.

İzmit Belediyesi dik sokağı beton yol yaptı

12 Temmuz 2017 14:41


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Tüysüzler Mahallesi’nde beton yol çalışması yapıldı. Tüysüzler Mahallesi Efe Sokağın oldukça dik olduğunu söyleyen yetkililer, “Söz konusu sokağa asfalt ya da parke yapmak sağlıklı değildi. Çünkü yağışlı havalarda parke ve asfaltın kalkma durumu vardı. Bunun için en uygun çözümün beton yol olmasına karar verdik. Efe Sokak’taki bin 750 metrekarelik beton yol çalışmasını tamamladık. Çalışmada 263 metreküp hazır beton kullanıldı” dediler.


Mahalle sakinleri de yapılan çalışma için İzmit Belediyesi’ne teşekkür ettiler.




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