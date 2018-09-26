İzmit Belediyesi Drama Okulu'na bekliyor

İzmit Belediyesi'nin Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında kurulan tiyatro drama okuluna seçmeler yapılacak.

İzmit Belediyesi 2018-2019 eğitim öğretim sezonu seçmelerinin 13 Ekim 2018 Cumartesi günü saat: 10.00 - 16.00 saatleri arasında yapılacağını bildirdi. Belsa Plaza'da bulunan Tiyatro Drama Okulundaki seçmelere katılabilmek için İzmit'te ikamet edip, İzmit'teki okullarda okuyor olmak ve 8-14 yaş aralığında bulunmak gerekiyor. Seçmelerin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Tiyatro drama okulunda öğrencilere sezon boyunca dans, tiyatro, drama, şan, diksiyon ve gitar dersleri verilecek.