İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit Belediyesi Drama Okulu'na bekliyor

İzmit Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında kurulan tiyatro drama okuluna seçmeler yapılacak.

İzmit Belediyesi'nin Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında kurulan tiyatro drama okuluna seçmeler yapılacak.


İzmit Belediyesi 2018-2019 eğitim öğretim sezonu seçmelerinin 13 Ekim 2018 Cumartesi günü saat: 10.00 - 16.00 saatleri arasında yapılacağını bildirdi. Belsa Plaza'da bulunan Tiyatro Drama Okulundaki seçmelere katılabilmek için İzmit'te ikamet edip, İzmit'teki okullarda okuyor olmak ve 8-14 yaş aralığında bulunmak gerekiyor. Seçmelerin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Tiyatro drama okulunda öğrencilere sezon boyunca dans, tiyatro, drama, şan, diksiyon ve gitar dersleri verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.