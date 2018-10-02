İzmit Belediyesi Ekim ayı toplantısında 23 madde karara bağlandı

İzmit Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında 23 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda yaptığı konuşmasında yapılan çalışmalardan bahseden Başkan Doğan, “Kardeş belediyelerimiz Bolu Gerede ve Zonguldak Alaplı Gümeli belediyelerini ziyaret ettik. Yararlı geziler oldu. Bakanlığın kentsel dönüşüm ve imar yasası toplantısına katıldık. Bu toplantıda kentsel dönüşümle ilgili tecrübelerimizi aktardık. İmar ile ilgili düzenlemeler yapılıyor. Hem vatandaş hem belediyelerle ilgili şaibe oluşturacak konular olmaması için net bir çalışma yapılıyor. Biz de toplantıda deneyimlerimizi aktarmaya çalıştık. 11 köyümüzde doğalgaz çalışmamızı başlattık. Köylerimize şehrin konforunu getireceğiz ama köy dokusunu da bozmayacağız” dedi.

Perşembe ve Cumartesi pazarlarının Doğu Kışla Parkı'na taşınması kararıyla ilgili de konuşan, “Kapalı pazarlarla ilgili göreve geldiğimizden bu yana çalışıyoruz. Mehmet Ali Paşa'daki kapalı pazar yerini ben önerdim. Bugün bizi zorluyor ama bununla ilgili Büyükşehir Belediyemiz hazırlıklar yapıyor. 6 aylık süren titiz bir çalışma yaptık. Hakkaniyetli bir şekilde pazarları taşıma gayreti içerisinde olduk. Bir hak kaybı olmadan düzeni bozmadan bu işi yapmaya çalıştık. Bir kişinin dahi hukuku bizim için önemli. Bu taşınma işlemi Kocaeli'ndeki pazar hayatında tarihi bir iştir” diye konuştu.

Öte yandan mecliste, Yeşilova Mahallesi Fikir Sokak'ta yapılan yeni parka isim verilmesi konusu komisyona havale edildi.