İzmit Belediyesi eylül dönemine hazır

Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı.

İzmit Belediyesi yeni dönem yaklaşırken üyeleriyle birlikte meclis toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda 18 gündem maddesi görüşüldü. Meclis gündeminin 4 ve 5. maddeleri İmar Komisyonuna, 6-15 arasındaki gündem maddeleri de Plan Bütçe Komisyonuna gönderildi. Gündem maddelerinden 16, 17 ve 18. maddeler ise komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi. Bir sonraki meclis toplantısının 2 Ekim Salı günü saat 15.00’de yapılmasının kararlaştırıldığı meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Doğan, yaklaşık 10 dakika süren toplantıda zabıtaların haftasını kutlamayı da ihmal etmedi.