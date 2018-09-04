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04 Eylül 2018 16:48

İzmit Belediyesi eylül dönemine hazır

İzmit Belediyesi Eylül dönemi meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr.

İzmit Belediyesi eylül dönemine hazır

04 Eylül 2018 16:48

Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı.


İzmit Belediyesi yeni dönem yaklaşırken üyeleriyle birlikte meclis toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda 18 gündem maddesi görüşüldü. Meclis gündeminin 4 ve 5. maddeleri İmar Komisyonuna, 6-15 arasındaki gündem maddeleri de Plan Bütçe Komisyonuna gönderildi. Gündem maddelerinden 16, 17 ve 18. maddeler ise komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi. Bir sonraki meclis toplantısının 2 Ekim Salı günü saat 15.00’de yapılmasının kararlaştırıldığı meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Doğan, yaklaşık 10 dakika süren toplantıda zabıtaların haftasını kutlamayı da ihmal etmedi.




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