İzmit Belediyesi geridönüşüme desteği ödüllendiriyor

İzmit Belediyesi'nin atık pilleri geridönüşüme kazandırma çalışmaları devam ediyor. 23 Nisan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Rüya Senay Bekçibaşı, biriktirdiği atık pilleri İzmit Belediyesine getirdi. Çevre Koruma ve KontrolMüdürlüğü yetkililerine biriktirdiği pilleri teslim eden ilkokul öğrencisine hikaye kitaplarından hediye edildi. Rüya Senay Bekçibaşı'nı davranışından dolayı teşekkür edip tebrik eden İzmit Belediye yetkilileri, “Bilindiği gibi kullanılmış pillerin içinde magnezyum, nikelkadyum gibi ağır metaller var. Kontrolsüz şekilde çöpe atılan piller suyun, havanız, toprağın kirlenmesine neden oluyor. Doğaya atılan bir pil 300 yıl doğadaki etkisini sürdürmektedir. İzmit Belediyesi olarak bu olumsuzlukların önüne geçmek için kullanılmış pillerin topluyoruz. 8 yıl içinde 40'tona yakın atık pil toplanarak çevre katliamlarının önüne geçilmiş olundu” dediler.