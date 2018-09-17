İzmit Belediyesi, Hasan Sert için anma töreni düzenledi

İzmit Belediyesi, ilçede bisiklet sporuna büyük emek veren ve 2010 yılında Romanya'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Hasan Sert için anma etkinliği düzenlendi.

İzmit'i bisiklet sporu ile tanıştıran ve 2010 yılında Romanya'da geçridiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Hasan Sert için anma töreni düzenlendi. İzmit Belediyesi tarafından Yahya Kaptan'daki İzmit Belediyesi Bisiklet Eğitim Pisti'nde gerçekleşen etkinliğe siklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın spor danışmanı Zeki Kutlu, 8 yıl önce hayatını kaybeden Hasan Sert'in yakınlarıyla sevenleri katıldı.

Törende konuşan Hasan Sert'in kardeşi Hüseyin Sert, “özellikle İzmit Belediye Başkanımız Nevzat Doğan'a ağabeyimin adının yaşatıldığı anıt yaptırdığı için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.