İzmit Belediyesi her kapıyı çalıyor

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın isteği ile Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Hizmet Kapınızda ekibi yaklaşık 8 yıldan beri şehirdeki bütün evleri tek tek ziyaret ediyor. Ziyaret ettikleri evlerde vatandaşlarla bire bir görüşmeler yapan görevliler, onların istek ve şikayetlerini dinleyip, sorunların çözümü konusunda fikirlerini alıyorlar. Hizmet Kapınızda ekibince şimdiye kadar 320 bin evin kapısının çalındığını söyleyen yetkililer, "Ziyaret ettiğimiz evlerde vatandaşların 25 bin talebi alınarak ilgili müdürlüklere yönlendirmesi yapılmış, konuyla ilgili vatandaşlara da gerekli bilgilendirmelerde bulunulmuştur” dedi.

Vatandaşlarca büyük memnuniyetle karşılanan İzmit Belediyesi'nin bu uygulamasını Başkan Doğan da yakından takip ediyor. Doğan, Hizmet Kapınızda ekininden düzenli şekilde raporlar alarak bunların değerlendirmesini yapıyor.