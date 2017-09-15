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15 Eylül 2017 17:56

İzmit Belediyesi hizmette sınır tanımıyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hizmetleri şehrin dört bir yanında devam ediyor.

İzmit Belediyesi hizmette sınır tanımıyor

15 Eylül 2017 17:56


Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Akmeşe ve Yenice’de asfalt yama, Şirintepe Mahallesi’nde komple asfalt, Ayazma’da parke, Fatih mahallesinde hafriyat kaldırma, Yenimahale ve Şirintepe de duvar çalışması yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akmeşe Atatürk Mahallesi’ndeki çalışmada 270 ton asfalt, Yenice Köyü’ndeki çalışmada 515 pmt ile 660 ton asfalt, Şirintepe Mahallesi Gülseren Sokak’taki komple asfalt çalışmasında bin 310 ton malzeme kullandı.


Ayazma Mahallesi Burakbey ve Uzun Sokak’taki çalışmada 2 bin metre kare parke, 800 metre bordür kullanıldığını söyleyen yetkililer, “Fatih Mahallesi Ziya Paşa Sokaktaki metruk yapının yıkılması sonucu çıkan 400 ton atık ekiplerimizce kaldırılmıştır. Ayrıca, Şirintepe Mahallesi Bartu Sokak’ta duvar yapımında 35 metreküp hazır beton, Yenimahalle Gaziadalı Sokak’taki duvar yapımında da 45 metreküp beton kullanıldı” dediler.




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