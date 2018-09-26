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İzmit Belediyesi hoşgeldin etkinliğinde

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi’nde düzenlenen “Hoş Geldiniz” etkinliğine katıldı.

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi'nde düzenlenen “Hoş Geldiniz” etkinliğine katıldı.


Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği tarafından düzenlenen “Üniversitenize Hoş Geldiniz” etkinliğinde İzmit Belediyesi de bir stant açtı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün de katıldığı etkinliklerde İzmit Belediyesi görevlileri Kocaeli'ne yeni gelen üniversite öğrencilerine Tur İzmit, Üniversiteli Pazarı, Genç Girişimciler Merkezi, gençlik merkezleri ve İzmit hakkında bilgilendirmede bulundular.

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