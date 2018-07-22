Diğer
Kategoriler
22 Temmuz 2018 10:34

İzmit Belediyesi köylüleri bilgilendiriyor

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından köy ziyaretlerine devam ediliyor.

İzmit Belediyesi köylüleri bilgilendiriyor

22 Temmuz 2018 10:34


Şimdiye kadar İzmit’in bütün köylerini 4-5 defa ziyaret eden Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli ziraat yüksek mühendisi Şafak Üzümoğlu ve Veteriner hekim Gökhan Kılıç, Durhasan, Süverler, Çağırgan, Bulduk, Hasancıklar, Ortaburun ve Süleymaniye köylerini de ziyaret etti.


Mart 2014 seçimleri sonrası İzmit Belediyesi sınırlarına dahil olan ve mahalle statüsüne kavuşan köylerde vatandaşlarla birebir görüşmeler yapan ziraat mühendisi ile veteriner hekim, vatandaşların başta tarım ve hayvancılık olmak üzere çeşitli konulardaki sorunlarına da cevap veriyorlar. Yaptıkları işlerle ilgili her türlü sorunu İzmit Belediyesi yetkililerine ileten vatandaşlar “ Allah Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’dan razı olsun. Eskiden paramızla ziraat mühendisi ve veteriner hekim bulamazken bugün artık bu kişiler, bizim ayağımıza kadar gelip tarım ve hayvancılık konusunda bizlere yol gösteriyorlar” şeklinde memnuniyetlerini dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç