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31 Aralık 2016 11:57

İzmit Belediyesi, köylünün ayağına gidiyor

İzmit Belediyesi, köylünün ayağına gidiyor

31 Aralık 2016 11:57

İzmit Belediyesi ekipleri, köy halkının ayağına giderek istek ve şikayetlerini dinliyor.
İzmit Belediyesi tarafından kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen köy ziyaretleri, vatandaşları memnun ediyor. Belediyenin ziraat yüksek mühendisi ve veteriner hekiminin katıldığı köy ziyaretleri kapsamında Anbarcı, Dağköy, Durhasan, Emirhan, Gökçeören, Güvercinlik, Sapakpınar, Şahinler, Gülbahçe Kadriye, Arpalık İhsaniye, Mecidiye, Orhaniye ve Çubuklu Osmaniye köylerinde vatandaşlarla bire bir görüşmeler yapıldı.
Muhtarlar ve vatandaşlarla yapılan görüşmelerde tarım ve hayvancılık ile ilgili fikir alış verişinde bulunulurken köylülerin istek ve şikayetleri de dinleniyor. Belediye yetkililerinin ziyaretlerinden memnun olan vatandaşlar ise İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti.



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