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22 Aralık 2016 14:00

İzmit Belediyesi mahalle gezisi Tavşantepe ile devam etti

İzmit Belediyesi mahalle gezisi Tavşantepe ile devam etti

22 Aralık 2016 14:00

İzmit Belediyesi mahalle gezileri Tavşantepe mahallesi ile devam etti.
İzmit Belediyesi mahalle inceleme gezileri hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Belediye meclis üyesi Engin Uztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ve daire müdürlerinin katıldığı mahalle turu Tavşantepe ile devam etti. Mahalle muhtarı İbrahim Efe’nin de yer aldığı inceleme gezisinde Başkan Vekili Bulut ve beraberindekiler, sokakları tek tek dolaşarak eksikleri yerinde gördüler.
Tavşantepe Mahalle Konağı’na uğrayan İbrahim Bulut, burada bulunan Kur’an Kursu’na giden kadınlarla bir süre görüşerek onların istek ve şikayetlerini dinledi. Esen sokaktaki parkta incelemede bulunan Başkan Vekili Bulut, park çevresinde yapılacak çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Aynı bölgedeki merdivenlerin yenilenmesinin kararlaştırıldığı Tavşantepe’deki incelemede Muhtar Yakup Yıldırım Parkı’ndaki kondisyon aletlerinin yenilenmesine da karar verildi.



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