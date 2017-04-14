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14 Nisan 2017 12:28

İzmit Belediyesi mahalle inceleme gezileri devam ediyor

İzmit Belediyesi’nin mahalle inceleme gezileri Yenidoğan Mahallesi ile devam etti.

İzmit Belediyesi mahalle inceleme gezileri devam ediyor

14 Nisan 2017 12:28


İzmit Belediyesi mahalle inceleme gezileri Yenidoğan ile devam etti. İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ve daire müdürlerinin yer aldığı inceleme gezisi sırasında Yenidoğan’da adım atmadık cadde sokak kalmadı.


Mahalle muhtarı Ayhan Karayel’in de hazır bulunduğu inceleme gezisi sırasında Başkan Vekili Bulut, İZMEK kursiyerlerini de ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti. Bulut ve beraberindekiler mahalle turu sırasında inşaatı devam eden kültür merkezinde de incelemelerde bulundu. İzmit Belediyesi tarafından son dönemde Yenidoğan’da 350 ton asfalt yama, 635 metre uzunluğunda beton yol ve çok sayıda merdiven bakım onarım ve korkuluk çalışması yapıldığı kaydedildi.




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