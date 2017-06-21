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21 Haziran 2017 11:57

İzmit Belediyesi mahalle inceleme gezilerine devam ediyor

İzmit Belediyesi’nin mahalle inceleme gezisi Yahya Kaptan ile devam etti.

İzmit Belediyesi mahalle inceleme gezilerine devam ediyor

21 Haziran 2017 11:57


Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ve daire müdürlerinin yer aldığı inceleme gezisi sırasında cadde ve sokaklar gezilerek eksikler yerinde tespit edildi.


Başkan Vekili Bulut ve beraberindekiler, inceleme gezisi sırasında bir süre önce hizmete giren tramvaya da binerek Otogara kadar gidip geldiler. Sokakta belediyecilik anlayışı ile halka hizmet ettiklerini söyleyen İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, “Diğer mahallere olduğu gibi Yahya Kaptan Mahallesi’ne de önemli hizmetler yapıldı. Bu mahallemiz tarihi boyunca en büyük hizmeti Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan döneminde gördü. 50’den fazla parkın yenilenmesi, yeni parklar, Yahya Kaptan Anıt Parkı, Kınalı Asker Parkı, mahalle konağı, kavşak ve kaldırım düzenlemeleri, dekoratif aydınlatmalar, yolların asfaltlanması yapılan hizmetlerden sadece bazılardır. Hizmetlerimizi ayrım yapmadan sürdürmekteyiz” dedi.




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