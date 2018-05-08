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08 Mayıs 2018 16:59

İzmit Belediyesi Mayıs ayı meclisi gerçekleştirildi

İzmit Belediyesi Mayıs dönemi meclis toplantısı Belediye Başkanı Nevzat Doğan Başkanlığında gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi Mayıs ayı meclisi gerçekleştirildi

08 Mayıs 2018 16:59


İzmit Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda milletvekilliği için belediye meclis üyeliğinden istifa eden Emine Zeybek’in yerini Reyhan Taştekin aldı. Ayrıca Emine Zeybek’den boşalan encümen üyeliğine de Mehmet Çetin seçildi.


Toplantıda Durhasan Mahallesi’nde, mülkiyeti İzmit Belediyesi’ne ait olan parsellerin, Kamulaştırma Kanunu’nun 30.maddesine göre Karayolları Genel Müdürlüğü adına devir edilmesi için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu oy birliği ile kabul edildi.




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