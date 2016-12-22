İzmit Belediyesi mobil ekipleri çalışmalarına devam ediyor

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekiplerin mahallelerdeki çalışmaları devam ediyor.

İzmit Belediyesi tarafından oluşturulan ve her ekipte 10 kişi bulunan mobil ekipler, gittikleri mahallelerde bütün cadde ve sokaklarda detaylı temizlik çalışması yapıyor. Mobil ekipler, Terzibayırı ve Tüysüzler mahallelerindeki çalışmalarını tamamladılar.

Yetkililer, Terzibayırı’nda 3 cadde ve 15 sokakta, Tüysüzler mahallesinde de 4 cadde ve 66 sokakta çalışma yapıldığını belirterek, “Mobil ekiplerimiz belirlenen program çerçevesinde tek bir mahalle kalmayıncaya kadar çalışmaya devam edecek” dediler.