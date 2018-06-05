İzmit Belediyesi okulları ödüllendirecek

Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası atık yarışmasında dereceye giren okullar belli oldu. Eylül 2017- Mayıs 2018 tarihleri arasını kapsayan ambalaj atığı, atık pil, atık yağ ve elektronik atık yarışmasında en çok atık toplayan ilk 3 okula düzenlenecek törenle çeşitli ödüller verilecek. Okulların ödülleri Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında 6 Haziran Çarşamba günü saat 11.00’de Belsa önünde Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından teslim edilecek.

Yetkililer yarışma kapsamında 150 ton ambalaj atığı, 12 ton elektronik atık, 4 ton atık pil ve 3,2 ton da atık yağ toplandığını söylediler. Ödül töreni sırasında Belsa önünde okulların geri dönüşümden oluşan sergilerinin de yer alacağı kaydedildi.