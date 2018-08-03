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03 Ağustos 2018 18:00

İzmit Belediyesi okulların cephelerini güzelleştiriyor

Okullara olan desteğini sürdüren İzmit Belediyesi, kentte ihtiyacı olan bir okulun dış cephesini yeniledi.

İzmit Belediyesi okulların cephelerini güzelleştiriyor

03 Ağustos 2018 18:00


İzmit Belediyesinin okullara olan desteği devam ediyor. Okullardaki bir iş gününü geçmeyecek ihtiyaçların giderilmesi için kurulan Okul Hizmet Masası, şimdiye kadar yüzlerce soruna çözüm buldu. Okul yönetimlerinden gelen taleplerin değerlendirildiği Okul Hizmet Masası tarafından Atatürk Orta Okulunun da önemli bir sorunu giderildi. Belediye görevlilerince Atatürk Ortaokulunda boya-badana işi tamamlandı. Çalışma sonrasında eksikleri giderilen okul yönetimi ise İzmit Belediyesi’ne destekleri için teşekkür ettiler.




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