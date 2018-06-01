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01 Haziran 2018 14:01

İzmit Belediyesi, park yenileme çalışmalarına devam ediyor

İzmit Belediyesi tarafından Terzibayırı Mahallesi’nde bulunan bir parkta yenileme çalışması yapılıyor.

İzmit Belediyesi, park yenileme çalışmalarına devam ediyor

01 Haziran 2018 14:01


İzmit Belediyesi, park yenileme çalışmalarını Terzibayırı Mahallesi’ndedevam ettirdi. Mevcut parkın zamanla kullanılamaz hale geldiğini söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, “Parkın daha kullanışlı hale getirilmesi için çalışma başlattık. Baştan sona yenilenecek parkta yeşil alanlar, oturma alanları, çocuk oyun alanı, kondisyon aletleri, sulama sistem, aydınlatma sistemi yer alacak. Park alanına mevsimlik çiçek ve bitki dikiminin ardından çalışmalar tamamlanacak” dediler.


Öte yandan, Belediye görevlileri, şehrin çeşitli yerlerindeki parklardaki bakım onarım çalışmalarına da devam ediyor.




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