İzmit Belediyesi, Ramazan ayında 15 yerde iftar verecek

İzmit Belediyesi geçmiş yıllarda olduğu gibi bu Ramazan’da da binlerce kişiyi iftarda buluşturacak. İzmit’in 15 ayrı bölgesinde düzenlenecek toplu iftar yemeklerinde Ramazan’ın dostluk ve dayanışma ruhunun yaşatılacağını ifade edildi. 22 Mayıs Salı günü Ayazma Mahallesi’nde başlayacak iftar yemekleri, 23 Mayıs Çarşamba günü Yenişehir Mahallesi, özel hastane önü, 24 Mayıs’ta Yenidoğan-Serdar Pazar yolunda, 25 Mayıs’ta Doğu Kışla’da, 26 Mayıs’ta Şahinler’de, 28 Mayıs’ta Akmeşe’de, 30 Mayıs’ta Bekirdere’de, 31 Mayıs’ta Tepeköy Kültür Merkezi önünde devam edecek. 2 Haziran’da Akpınar TOKİ Konutlarında, 4 Haziran’da Gültepe Pazar Yolu’nda, 6 Haziran’da Kuruçeşme’de, 7 Haziran’da Tavşantepe Mahalle Konağı önünde, 9 Haziran’da Alikahya’da, 12 Haziran’da Körfez-Sanayi mahallelerinde ve 13 Haziran’da da Belsa önünde binlerce vatandaş bir arada olacak.

İzmit Belediyesi’nin toplu iftar etkinliğinde 27 bin kişinin bir arada olması hedefleniyor.