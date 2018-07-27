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27 Temmuz 2018 16:33

İzmit Belediyesi spor salonlarında yeni dönem başladı

İzmit Belediyesi’nin kadınlara ücretsiz olan spor salonlarında yeni dönem çalışmaları başladı.

İzmit Belediyesi spor salonlarında yeni dönem başladı

27 Temmuz 2018 16:33


İzmit Belediyesinin kadınlara özel spor salonları Yahya Kaptan Hanımeli Kültür Merkezi’nde, Yuvam Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Kuruçeşme Kültür Merkezi’nde, Belsa B Blok’ta, Körfez, Malta, Tüysüzler, Yenidoğan, Ayazma, Bekirdere mahalleriyle Arızlı TOKİ konutlarında bulunuyor. Uzman eğitmenlerin görev yaptığı salonlar hafta içi her gün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Belsa B Blok’taki salon hafta sonunda 09.00-16.00 ve 18.00 ile 20.00 saatleri arasında faaliyette bulunuyor




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