İzmit Belediyesi, UNICEF Çocuk Dostu Şehirler programına katıldı

İzmit Belediyesi, UNICEF Çocuk Dostu Şehirler Programı uygulama eğitimine katıldı.

İçişleri Bakanlığı, Uluslararası Çocuk Merkezi, İKEDA Danışmanlık ve Teknik desteği ile yürütülen UNICEF Çocuk Dostu Şehirler Programı, Ankara Plaza Otel’de gerçekleşti. 2 gün süren eğitime İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Masası görevlilerinin yanı sıra 11 belediyenin 15 çocuk çalışmaları temsilcisi katıldı. Eğitim programında çocuk haklarına dair sözleşme, yerel yönetimlerde demokratik karar alma sürecine çocukların katılımı, çocuk katılımı mekanizmalarının oluşturulması, yerel yönetimlerde çocuk katılımını planlama ve hayata geçirmek için örnek çalışmalar gibi konulara yer verildi.

İzmit Belediyesi yetkilileri, çocukların sosyal hayata katılımı noktasında yaptığı çalışmaların yanı sıra verilen eğitimden de yola çıkılarak birçok konuda çocuk katılımının daha aktif bir şekilde hayata geçirilmesi ve çocukların yerel yönetimlerde de aktif katılım sağlamaları noktasında destek olunacağı ve bu alanda çalışmaların gerçekleştirileceğini söylediler.

Uluslar arası Çocuk Merkezi Yetkilisi ve eğitimcisi Adem Arkadaş, eğitim sonunda katılım sağlayan bütün belediye yetkililerine teşekkür etti ve yapılması planlanan çalışmalarda her zaman belediyelerin yanında olacaklarını söyledi.