İzmit Belediyesi yabancı ürün kullanımını kaldırdı

İzmit Belediyesi, Türkiye ile ABD arasında yaşanan Rahip Brunson krizi nedeni ile döviz kurlarında yaşanan artışlar sonrasında belediye kurumlarında ve işletmelerinde yerli ürünleri kullanma kararı aldı. Belediye bünyesinde ve işletmelerinde bulunan tüm yabancı sermaye ürünlerin yerli ürünlerle değiştirme kararı alan İzmit Belediyesi, kırtasiye malzemesinden elektronik cihazlara, işletmelerde satılan yiyeceklerden içeceklere kadar birçok alanda yerli üretimin desteklenmesi için düğmeye bastı.

Yabancı sermayeye karşı yerli ürünler desteklenecek

İzmit Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Belediyenin aldığı kararı açıklayan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Türkiye’nin artık ekonomik saldırılarla karşı karşıya kaldırıldığını, bu saldırının da geri püskürtülmesi için yabancı sermaye ürünlerinin yerine yerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Doğan, artık tüm Belediye işletmelerinde yerli ürünlerin kullanılacağını ifade etti.

“Devletimiz güçlü olmazsa hiçbir şeyin anlamı kalmaz”

Türkiye’nin şu an ekonomik saldırılarla mücadele ettiğini belirten Başkan Doğan, “Milli anlamda olaylara gösterdiğimizi hassasiyetle farkımızı gösterdik. Biz biliyoruz ki vatanımız olmazsa, devletimiz güçlü olmazsa hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Bunu da yapmak için vatanımızı baki, milleti güçlü kılmamız için buna ihtiyacımız var” dedi.

“Kullandığımız ürünlerin yerli olmasına özen göstereceğiz”

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı ekonomik saldırılara erli üretim kullanımına destek vererek karşı duracaklarını ifade eden Doğan, “Artık yeni saldırı ekonomik saldırıdır. Bu bir mücadele gerektiriyor. Gene liderimizin çizgisinde hep birlikte göğüsleyeceğiz. Özellikle araç kiralamalarımızda yine iddialıyız. Kısıtlama ile araç kiralamada son derece kısıtlı çalışan bir belediyeyiz. Artık kullandığımız ürünlerin yerli olmasına büyük özen göstereceğiz. Bunu arkadaşlarımız uygulamaya başladılar. Özellikle yiyecek, içecek, sağlık, güvenlik gibi birçok konuda ihtiyaç malzemelerini mümkün olduğu kadar yerli ürünlerden ve markalardan olmasına özen göstereceğiz. Bu gerekli talimatlarımızı verdik ve uygulamalarımızı başlattık” diye konuştu.

“Tüm ürünlerin yerli olmasına özen gösteriyoruz”

Belediye bünyesindeki işletmelerde de de yerli üretim ürünlerin yer alacağını ifade eden İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Kırtasiye malzemesinden, kalemine, kahvesine kadar bundan sonra bu uygulamayı yerli ürünlerle yapılması koşunda uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Belediye işletmelerimizin bu konuda uygulamaları vardı ama bunu daha da arttırdı. Bizim Down Kafe, benzin istasyonumuz, meyve kafelerimiz dahil buralarda kullanılan tüm ürünlerin yerli olmasına özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu.