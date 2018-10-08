İzmit Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülbahçe Kadriye Köyü'nde parke, Kozluca'da da yol iyileştirme çalışması yapıldı.

Gülbahçe Kadriye'deki çalışmada 2000 metrekare parke, 1000 metre de bordür kullanıldı. Yetkililer bölgede 2. etap parke çalışmasının da planlandığını söylediler. Kozluca köyündeki yol iyileştirme çalışmasında da 2250 ton stabilize malzeme kullanıldığını söyleyen ilgililer, köylerdeki çalışmaların belirlenen program dahilinde devam ettiğini ifade ettiler.