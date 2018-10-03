İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit Belediyesi'nde 279 personele doğum günü yapıldı

İzmit Belediyesi’nde Eylül ve Ekim aylarında doğanlar için 279 personele toplu doğum günü kutlaması yapıldı.

İzmit Belediyesi'nde Eylül ve Ekim aylarında doğanlar için 279 personele toplu doğum günü kutlaması yapıldı.


İzmit Belediyesi'nde gelenek haline gelen, çalışan personelin motivasyonunu arttırmak amacıyla düzenlenen toplu doğum günü etkinlikleri Eylül ve Ekim ayları ile devam etti. Eylül ayında 129, Ekim ayında 150 olmak üzere toplam 279 çalışanın doğum günü kutlandı. Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut'ta etkinliğe katılarak personelin mutluluğuna ortak oldu. Bulut “İzmit Belediyesi büyük ve mutlu bir ailedir. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve uzun ömürler dilerim. Belediye olarak sevincimizi de üzüntümüzü de birlikte paylaşıyoruz. Bu tür etkinlikleri aramızdaki dostluk ve dayanışmanın gelişmesi bakımında önemsiyoruz” dedi.


Başkan Vekili Bulut, günün anısına çalışanlara hediye de verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.