İzmit Belediyesi'nde eğitim zamanı

İzmit Belediyesi'nin düzenlediği belediye personellerine yönelik hizmet içi eğitimler devam ediyor.

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen değişim ve itibar yönetimi konulu eğitime yaklaşık 34 kişi katıldı. İzgören Akademi'den Seda Altun tarafından verilen eğitim gün boyu devam etti. Kaliteli bir hizmet için mevcut durum ile yetinmeme ve sürekli olarak gelişmek gerektiği, başarı için gerekli olan sürekli gelişmenin ancak değişim ile sağlanabileceğinin anlatıldığı eğitimde zaman zaman uygulama da yapıldı. Kurumlar içerisindeki düzenin anlatıldığı eğitimlerin verimli geçtiği bildirildi.