Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 18:01

İzmit Belediyesi’nde eğitimler devam ediyor

İzmit Belediyesi’nin hizmet içi eğitimleri devam ediyor.

İzmit Belediyesi’nde eğitimler devam ediyor

30 Haziran 2017 18:01


İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev tarafından verilen toplantı yönetimi eğitimine 66 kişi katıldı. Daire müdürleriyle birim amirlerinin katıldığı eğitimde Başkan Yardımcısı Dr. Örgev, toplantılarda istenilen verimin elde edilmesinin etkili bir toplantı yönetimiyle mümkün olduğunu anlatarak, “Çalışma hayatında insan zamanının önemli bir kısmını alan toplantıların etkin yapılması ve o toplantıdan istenilen düzeyde verim elde edilmesi için gerekli teknik ve stratejilerin verilmesi amaçlanmaktadır“ dedi.


Toplantı yönetimi konulu eğitimde niçin toplantı yapıyoruz, toplantı türleri ve amaçları, toplantıların planlanması, toplantıların fiziksel ortamı ve oturma düzeni, toplantıların yürütülmesi, zamanın verimli kullanılması, toplantı yöneticisinden beklenenler, aktif katılımı sağlama, toplantılarda etkili iletişim, karar alma, grup kararı oluşturma, toplantı öncesi ve toplantı sonrasında yapılması gerekenler, toplantı tutanağının hazırlanması gibi konularda da bilgilendirmede bulunuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:05
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!