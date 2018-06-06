İzmit Belediyesi’nde Haziran ayı meclisi toplandı

15 dakika süren meclis sonrası Belediye Başkanı Nevzat Doğan meclis üyelerini iftarda ağırladı.

Oldukça sakin geçen 21 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanan meclis yaklaşık 15 dakika sürdü. Mecliste müdürlüklerin görev ve sorumluluklarıyla ilgili plan bütçe komisyonun raporu kabul edildi. İzmit Belediye Meclisi’nde ayrıca Alikahya Mehmet Akif Caddesi üzerinde kurulmakta olan semt pazarının Fatih Mahallesi Uygur Caddesi’nde yapılan kapalı pazara taşınması da üyelerce kabul edildi. Buna göre artık Alikahya’daki pazarcı esnafları tezgahlarını kapalı pazar alanında açacaklar.

Bir sonraki meclis toplantısının 3 Temmuz Salı günü saat 15.00 de yapılması kararlaştırılırdı.