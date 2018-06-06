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06 Haziran 2018 10:55

İzmit Belediyesi’nde Haziran ayı meclisi toplandı

İzmit Belediyesi Haziran dönemi meclis toplantısı İbrahim Elgin Başkanlığı’na yapıldı.

İzmit Belediyesi’nde Haziran ayı meclisi toplandı

06 Haziran 2018 10:55

15 dakika süren meclis sonrası Belediye Başkanı Nevzat Doğan meclis üyelerini iftarda ağırladı.


Oldukça sakin geçen 21 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanan meclis yaklaşık 15 dakika sürdü. Mecliste müdürlüklerin görev ve sorumluluklarıyla ilgili plan bütçe komisyonun raporu kabul edildi. İzmit Belediye Meclisi’nde ayrıca Alikahya Mehmet Akif Caddesi üzerinde kurulmakta olan semt pazarının Fatih Mahallesi Uygur Caddesi’nde yapılan kapalı pazara taşınması da üyelerce kabul edildi. Buna göre artık Alikahya’daki pazarcı esnafları tezgahlarını kapalı pazar alanında açacaklar.


Bir sonraki meclis toplantısının 3 Temmuz Salı günü saat 15.00 de yapılması kararlaştırılırdı.




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